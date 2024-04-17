Поврежден отель, который уже не работал, – в ОВА рассказали об эпицентре удара в Чернигове

Россияне 17 апреля ударили по Чернигову ракетами. В результате атаки было повреждено здание отеля, который, к счастью, несколько лет не работал.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван. Стоит отметить, что ранее о попадании в отель в Чернигове эмоционально высказалась и первая леди Елена Зеленская.

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Повреждения в Чернигове

Андрей Подорван рассказал, что россияне ударили по центру Чернигова. В результате атаки поврежден отель, который не работал в течение последних лет. Рядом с местом попадания повреждены многоэтажные здания.

Советник отметил, что в домах вынесены окна, повреждены обломками фасады.

Неподалеку расположена местная больница, которая также пострадала. К счастью, там никто не был ранен, не погиб. Но также выбиты окна, повреждено оборудование. Сейчас там продолжаются работы по ликвидации последствий удара,

– рассказал Подорван.

Кроме того, повреждены автомобили, которые стояли по периметру места попадания, а также один из корпусов высшего учебного заведения.

Последствия попадания неподалеку от местной больницы: смотрите видео

Что известно об атаке