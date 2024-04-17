Поврежден отель, который уже не работал, – в ОВА рассказали об эпицентре удара в Чернигове
Россияне 17 апреля ударили по Чернигову ракетами. В результате атаки было повреждено здание отеля, который, к счастью, несколько лет не работал.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван. Стоит отметить, что ранее о попадании в отель в Чернигове эмоционально высказалась и первая леди Елена Зеленская.
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Повреждения в Чернигове
Андрей Подорван рассказал, что россияне ударили по центру Чернигова. В результате атаки поврежден отель, который не работал в течение последних лет. Рядом с местом попадания повреждены многоэтажные здания.
Советник отметил, что в домах вынесены окна, повреждены обломками фасады.
Неподалеку расположена местная больница, которая также пострадала. К счастью, там никто не был ранен, не погиб. Но также выбиты окна, повреждено оборудование. Сейчас там продолжаются работы по ликвидации последствий удара,
– рассказал Подорван.
Кроме того, повреждены автомобили, которые стояли по периметру места попадания, а также один из корпусов высшего учебного заведения.
Последствия попадания неподалеку от местной больницы: смотрите видео
Что известно об атаке
- Россияне 17 апреля нанесли три ракетных удара по густонаселенному району города, который расположен недалеко от центра. Это перекресток двух улиц. Произошло прямое попадание в 8-этажное здание социальной инфраструктуры. Были разрушены элементы стен 6 этажей.
- Заместитель председателя Черниговской ОВА рассказал, что в результате атаки на Чернигов известно о 14 погибших и 61 раненом, из которых двое – дети. Часть травмированных госпитализировали. Все получили необходимую помощь. В то же время работы на месте продолжаются.
- У пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей. Медучреждения обеспечены всем необходимым, однако, учитывая количество раненых, гендиректор областной больницы обратился с просьбой сдать кровь, особенно с отрицательным резусом.
- Одной из погибших во время атаки на Чернигов была 25-летняя лейтенантка Алина Николаец. В этот день она находилась дома, в соседнем доме. Девушка была на больничном. Алина получила смертельное осколочное ранение. Она служила в полиции с июня 2023 года.