В Чернигове маршрутка с пассажирами столкнулась с троллейбусом и загорелась
Источник:ГСЧС
Чрезвычайная ситуация сложилась в Чернигове с утра 2 декабря. На одной из улиц города загорелся микроавтобус.
Все произошло из-за столкновения автомобиля с троллейбусом. Причем в момент аварии в обоих транспортных средствах были люди.
Обратите внимание В киевском метро человек попал под поезд: в подземке произошел коллапс
Происшествия в Чернигове с маршруткой: подробности
В оперативно-координационный центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области 2 декабря в 08:43 поступило сообщение об инциденте на проспекте Победы.
- Там загорелся микроавтобус "Рута-20".
- Все произошло после столкновения с троллейбусом.
Спасатели оперативно прибыли на место и уже к 09:24 окончательно ликвидировали пожар. Однако автобус таки сильно обгорел – огонь уничтожил оборудование моторного отсека, облицовку кабины и салона, элементы кузова.Важно. На момент аварии в обоих транспортных средствах находились пассажиры. К счастью, все они смогли самостоятельно покинуть и маршрутку, и троллейбус, поэтому никто не пострадал.
В этот же день в Украине случились и такие ЧП:
- В Донецкой области прогремел взрыв в многоэтажке.
- В Харькове было обнаружено 20 килограммов пороха и граната.
- В Киеве ночью сгорели четыре машины.