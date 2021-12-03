В Чернигове маршрутка с пассажирами столкнулась с троллейбусом и загорелась

Чрезвычайная ситуация сложилась в Чернигове с утра 2 декабря. На одной из улиц города загорелся микроавтобус.

Все произошло из-за столкновения автомобиля с троллейбусом. Причем в момент аварии в обоих транспортных средствах были люди.

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Происшествия в Чернигове с маршруткой: подробности

В оперативно-координационный центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области 2 декабря в 08:43 поступило сообщение об инциденте на проспекте Победы.

Там загорелся микроавтобус "Рута-20".

Все произошло после столкновения с троллейбусом.

Спасатели оперативно прибыли на место и уже к 09:24 окончательно ликвидировали пожар. Однако автобус таки сильно обгорел – огонь уничтожил оборудование моторного отсека, облицовку кабины и салона, элементы кузова.

На момент аварии в обоих транспортных средствахК счастью, все они смогли самостоятельно покинуть и маршрутку, и троллейбус, поэтому никто не пострадал.

В этот же день в Украине случились и такие ЧП: