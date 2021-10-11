В Чернигове прощаются с Антоном Поляковым: фото и видео с церемонии

В Киеве при непонятных обстоятельствах 8 октября умер нардеп Антон Поляков. 11 октября в родном Чернигове прощаются с политиком.

Церемония прощания началась в 10:00. Люди собрались на проспекте Мира, 15.

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В Чернигове прощаются с политиком Антоном Поляковым

Ранее представители политика сообщили, что прощание с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится 11 октября в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира.

Проститься с Антоном Поляковым пришли бывший спикер Дмитрий Разумков и коллеги из парламенськой группы "За майбутнє". В то же время на церемонии присутствует и народный депутат Анна Скороход.

К слову, в 11:45 пройдет отпевание в Спасо-Преображенском соборе, а в 13:00 – захоронение на кладбище "Яцево".



В Чернигове прощаются с Антоном Поляковым / Фото PavlovskyNews

Коротко о смерти Антона Полякова