В Чернигове прощаются с Антоном Поляковым: фото и видео с церемонии

11 октября 2021 , 10:34
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Источник:

24 канал

В Киеве при непонятных обстоятельствах 8 октября умер нардеп Антон Поляков. 11 октября в родном Чернигове прощаются с политиком.

Церемония прощания началась в 10:00. Люди собрались на проспекте Мира, 15.

К теме Ссора со Скороход, езда по Киеву и помощник Джамбулатов: все, что известно о смерти Полякова

В Чернигове прощаются с политиком Антоном Поляковым

Ранее представители политика сообщили, что прощание с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится 11 октября в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира.

Проститься с Антоном Поляковым пришли бывший спикер Дмитрий Разумков и коллеги из парламенськой группы "За майбутнє". В то же время на церемонии присутствует и народный депутат Анна Скороход.

К слову, в 11:45 пройдет отпевание в Спасо-Преображенском соборе, а в 13:00 – захоронение на кладбище "Яцево".


В Чернигове прощаются с Антоном Поляковым / Фото PavlovskyNews

Коротко о смерти Антона Полякова 

  • Ночью 8 октября умер нардеп Антон Поляков. Его нашли патрульные без сознания в авто такси. Таксиста остановила полиция и обратила внимание на пассажира на заднем сиденье без признаков жизни.
  • Правоохранители и медики пытались реанимировать мужчину, однако даже после применения дефибриллятора он умер.
  • По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
  • Последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Политик выпивал, в его крови обнаружили 1 промилле алкоголя. Полиция сообщила, что Поляков перед трагедией поссорился с сожительницей, поэтому не хотел ехать домой.
  • Начальник полиции Киева Иван Выговский подтвердил, что Анна Скороход и Антон Поляков жили вместе, однако недавно поссорились.
Автор: Діана Квасневська