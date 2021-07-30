В Чернигове провели репетицию военного парада ко Дню Независимости: фото
30 июля 2021 , 15:07Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
В Чернигове провели репетицию военного парада ко Дню Независимости Украины. Участие в торжествах приняли 400 единиц военной техники.
Репетицию парада провели на территории аэродрома "Певцы". Участие в мероприятии приняли военные ВСУ, Нацгвардия, пограничники, полицейские и спасатели.
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Среди сотен единиц техники были танки и внедорожники ГСЧС. Кроме того, военные продемонстрировали бронеавтомобили украинского производства.
Репетиция парада ко Дню Независимости / Скриншоты 24 канала
День Независимости в 2021: главное
- Кабинет Министров Украины еще 8 июня утвердил план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости.
- В Киеве 24 августа проведут торжественный концерт и военный парад. В частности, запланировали пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны, а также – вооруженных сил стран-партнеров.
- На территории Михайловской площади и Владимирского проезда состоится статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.
- На Днепре проведут воздушный и морской показ вооружения и военной техники.
- Также на празднование Дня Независимости в 2021 году в Украину впервые за 311 лет привезут оригинал Конституции Филиппа Орлика. Все желающие смогут увидеть ценность в Софийском Соборе.