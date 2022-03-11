В Чернигове разбомбили Музей древностей, уцелевший во время Второй мировой

У кафиров нет ничего святого: они обстреливают дома, больницы, школы и даже церкви. В Чернигове в результате авиаудара был поврежден Музей древностей Василия Тарновского.

О разрушении музея сообщили в соцсетях. Это здание выстояло во время Второй мировой войны, однако не пережило русского нашествия.

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Музей устоял во Вторую мировую войну

Также Музею украинских древностей удалось остаться невредимым при обстрелах большевиков в 1918 – 1919 годах.

Также ночью 11 марта захватчики нанесли авиаудар по стадиону имени Гагарина в областном центре. Уже известно о не менее 2 погибших и нескольких травмированных. Поисково-спасательные работы продолжаются. Прошлись россияне и по местной библиотеке, от которой остались только развалины.

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Как прошла ночь 11 марта в областях Украины: видео