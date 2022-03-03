В Чернигове и Миргороде раздается сирена – все в укрытие

Приблизительно в 15:55 3 марта в Чернигове объявили о воздушной тревоге. Через минуту сирены завыли и в Миргороде Полтавской области.

Россияне продолжают атаковать украинские города. Перед 16:00 о тревоге известили в Чернигове и Миргороде Полтавской области.

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Тревога в Чернигове и Миргороде

Из-за угрозы вражеских обстрелов в Чернигове 3 марта, в 15:55 объявили о воздушной тревоге. В 15:56 сирены известили об опасности в Миргороде. Местное население просят немедленно уходить в укрытие и оставаться там до сигнала об отбое тревоги.

Напомним, российские захватчики 3 марта снова атаковали Чернигов. Враг попал в школы в районе Старой Подусовки и в частные дома. Предварительно, 9 человек погибли, 4 – получили травмы.

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