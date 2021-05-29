На Черниговщине 2 дома сгорели из-за удара молнии: огонь полностью уничтожил крышу

На Черниговщине за прошедшие сутки, 28 мая, молния попала сразу в 2 жилых дома. Она вызвала значительные пожары.
Огонь вспыхнул в Прилуцком и Ниженском районах. Известно, что в результате пожаров пострадавших нет.
Важно Как вести себя во время грозы дома и на улице
Коротко о первом пожаре
Первый пожар произошел в поселке городского типа Серебряное. Молния попала в дом примерно в 15:41. Огонь повредил кровлю площадью 3 квадратных метра.
"В 15:41 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5 на 12 метров, стены кирпичные, кровля шиферная). Причина – разряд молнии", – говорится в сообщении.Отметим! Без электричества по состоянию на утро 29 мая оставались 108 населенных пунктов, 22 из них – в Чериниговской области.
Что известно о втором пожаре
Второй пожар произошел в селе Молодежное по адресу улица Центральная, 1. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия, а также повредил стены и имущество.
Последние инциденты с попаданием молнии
- На Ровненщине молния попала в мужчину и подростка. Они ехали на телеге во время непогоды.
- Электрический разряд на Днепровщине попал в двух женщин, которые шли в поле.
- В селе Треповка в Кировоградской области ударила молния в частный дом и вызвала пожар.