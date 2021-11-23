На Черниговщине из-за обрыва сети задерживаются поезда

На участке железной дороги Чернигов – Нежин опаздывает ряд поездов. Причиной задержки стал обрыв контактной сети, который произошел 23 ноября.

В ведомстве предупреждают, что пассажирам придется ждать до двух с половиной часов. В частности, задерживаются пригородные поезда.

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Какие именно поезда опаздывают

Задержка будет с поездами № 6301 Нежин – Чернигов и № 6302 Чернигов – Нежин.

Пассажиров регионального поезда № 864 Неданчичи – Киев-Волынский пересадили на поезд № 779 Сумы – Киев. На полтора часа дольше задержатся в пути пассажиры поезда № 864 Неданчичи – Киев-Волынский.

Последние задержки поездов: что известно

Перевозчик предупреждал о задержках поездов из-за реконструкции пути в Черкасской области с 15 по 19 ноября. Примерно пассажирам приходилось ждать от 5 минут до 1,5 часа.

В Богодуховском районе Харьковщины утром 17 ноября женщину сбили сразу два поезда. Из-за травм она погибла на месте. Следственные действия на железной дороге повлекли задержку поездов.

20 ноября на переезде в Боярке водители ждали, пока работник переезда откроет шлагбаум. Никаких поездов при этом по железной дороге не ехало. Позже выяснилось, что мужчина банально спал на рабочем месте.

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Внимание! Задержка поездов на участке Чернигов – Нежин

В связи с обрывом контактной сети 23 ноября 2021 года на участке Чернигов – Нежин вблизи станции Липовый Рог опаздывает ряд поездов.

А именно: пригородные поезда № 6301 Нежин – Чернигов и № 6302 Чернигов – Нежин (время задержки – до 2 часов 30 минут).

Сообщаем, что пассажиры регионального поезда № 864 Неданчичи – Киев-Волынский пересажены на поезд № 779 Сумы – Киев. Пассажиры поезда № 864 Неданчичи – Киев-Волынский будут прибывать к конечной станции с задержкой на 1 час 30 минут.

Извиняемся за временные неудобства и призываем пассажиров следить за обновлениями информации.