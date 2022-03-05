Починили: на Черниговщине устранили неисправности с радио и телевидением
Источник:Суспільне. Чернігів
В Черниговской области были проблемы с телевидением и радио. Однако утром 5 марта вещатель сообщил, что "Черниговская волна" и телеканал "UA:Чернигов" уже работают.
Черниговцам и жителям области посоветовали следить за страницей председателя Черниговской ОВА в телеграмм Вячеслава Чауса. Также можно пользоваться официальными источниками в телеграмм, вайбер и фейсбуке.
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Неполадки устранили
Ранее черниговцам и жителям области посоветовали следить за страницей председателя Черниговской ОВА в телеграмм Вячеслава Чауса. Также можно пользоваться официальными источниками в телеграмм, вайбер и фейсбуке.
Черниговская область – под обстрелом оккупантов
Отметим, что Черниговщина героически противостоит врагу. Оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты региона. Россияне бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре.
Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал гражданское население стараться находиться в укрытиях и не подвергать свою жизнь опасности.
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