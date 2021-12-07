На Черниговщине объявили траур по погибшим в масштабном ДТП
Источник:Черниговская ОГА
На Черниговщине объявили 8 декабря днем траура по погибшим в трагическом ДТП, которое случилось из-за столкновения маршрутки и грузовика. В аварии погибли 13 человек.
Траур объявлен на территории всей Черниговской области. Соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус.
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Траур объявлен на 8 декабря
Во всей Черниговской области 8 декабря будут приспущены флаги на государственных зданиях. Также руководство ОГА рекомендует отменить все развлекательные мероприятия, которые запланировали на этот день.
Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано в этот день отменить развлекательные мероприятия,
– говорится в заявлении ОГА.
Траур объявлен в память о 13 погибших в ДТП, которое случилось утром 7 декабря возле села Брусилов.
ДТП с маршруткой на Черниговщине: главное
- На трассе Чернигов – Гремяч утром 7 декабря столкнулись грузовик и маршрутка. В результате последнюю отбросило на обочину.
- Из-за аварии погибли 13 человек, среди которых и водитель маршрутки. В больницах с травмами находятся еще 7 человек, 5 из которых в критическом состоянии.
- Прокуратура области начала расследование причин аварии.
- Глава МВД Денис Монастырский заявил, что причиной ДТП стало то, что грузовик выехал на встречную полосу.
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