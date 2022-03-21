На Черниговщине под артобстрел попали 2 пожарные автоцистерны

Российские оккупанты продолжают прицельно бить по Черниговщине. В результате артобстрела враг повредил 2 пожарные автоцистерны.

Как рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, личный состав, к счастью, не пострадал.

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Как прошли сутки на Черниговщине

За прошедшие сутки, 20 марта, в области зарегистрировали 7 пожаров, из них 3 – из-за обстрелов российской армией. Всего с начала войны ликвидировали 316 пожаров, из которых 231 возникла из-за обстрелов. Удалось спасти 44 человека, из них 10 детей.

Группа пиротехников ГСЧС за сутки 9 раз выезжала для обезвреживания боеприпасов, которые не разорвались (с начала войны обнаружено и изъято 98 таких взрывоопасных предметов),

– сообщил Чаус.

Добавим, что бойцы ВСУ на Черниговщине уничтожили транспорт оккупантов с провиантом и боеприпасами. Всего за 25 дней войны погибли более 14,7 тысячи вражеских солдат.

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