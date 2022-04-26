В Черниговской области пройдут военные учения: местных просят не паниковать из-за выстрелов

В Черниговской области намерены провести военные учения Вооруженных Сил Украины. Граждан призывать сохранять спокойствие и не паниковать из-за звуков выстрелов.

Отработки состоятся в течение двух суток, 26 – 27 апреля. Об этом сообщили в Корюковской РВА.

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На территории Менской территориальной общины будут проходить военные учения ВСУ,

– отметили в районной военной администрации.

Следовательно, местных жителей призвали не паниковать и сохранять спокойствие, если будут слышны звуки выстрелов.

Напомним, по словам Александра Мотузяныка, в Минобороны пока не видят признаков того, что россияне в ближайшее время снова будут наступать на Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

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