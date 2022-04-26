В Черниговской области пройдут военные учения: местных просят не паниковать из-за выстрелов
Источник:Суспільне Чернігів
В Черниговской области намерены провести военные учения Вооруженных Сил Украины. Граждан призывать сохранять спокойствие и не паниковать из-за звуков выстрелов.
Отработки состоятся в течение двух суток, 26 – 27 апреля. Об этом сообщили в Корюковской РВА.
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На территории Менской территориальной общины будут проходить военные учения ВСУ,
– отметили в районной военной администрации.
Следовательно, местных жителей призвали не паниковать и сохранять спокойствие, если будут слышны звуки выстрелов.
Напомним, по словам Александра Мотузяныка, в Минобороны пока не видят признаков того, что россияне в ближайшее время снова будут наступать на Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.Обратите внимание! Руководство Черниговской ОВА решило сменить продолжительность комендантского часа в области. Теперь он продлится с 21:00 вечера до 05:00 утра.
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