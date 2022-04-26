Відпрацювання відбудуться протягом двох діб, 26 – 27 квітня. Про це повідомили у Корюківській РВА.
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На території Менської територіальної громади будуть проходити військові навчання ЗСУ,
– зазначили у районні військовій адміністрації.
Відтак, місцевих жителів закликали не панікувати та зберігати спокій, якщо буде чутно звуки пострілів.
Нагадаємо, зі слів Олександра Мотузяника, у Міноборони наразі не бачать ознак того, що росіяни найближчим часом знову наступатимуть на Житомирщину, Київщину, Чернігівщину та Сумщину.
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