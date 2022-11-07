На Черниговщине некоторым жителям советуют эвакуироваться: в чем причина

В Черниговской области людям советуют уехать с потенциально опасной территории. В основном речь идет о приграничной зоне Черниговщины.

Такой совет озвучил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Рекомендация обусловлена тем, что российские военные увеличили количество обстрелов в Черниговской области.

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Россия увеличила обстрелы Черниговщины

Чаус сообщил, что за прошедшую неделю на территорию Черниговской области зафиксировано 234 "прихода". В то же время неделей ранее в Черниговской области было зафиксировано 87 "приходов".

Дал задание начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов о возможных вариантах переезда с потенциально опасной территории,

– написал глава Черниговской ОВА.

Вячеслав Чаус подчеркнул, что практику такого переселения уже применяли в Новгород-Северском районе.

"Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", – добавил он.

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Власти отреагировали на советы выехать из Волыни и Ровненщины

На днях сержант и военный ветеран Валерий Маркус порекомендовал украинцам в северо-западной части Ровненской области и северо-восточной – Волынской – на ближайший месяц "уехать где-то отдохнуть".

Соответствующее сообщение Маркуса вызвало беспокойство среди украинцев. После этого военный извинился и заявил, что имел в виду одно из теоретических, вероятных развития ситуации.

На сообщение Маркуса отреагировал глава Ровненской ОВА. Виталий Коваль подчеркнул, что на севере Ровненщины все спокойно. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко также констатировал, что на украино-белорусской границе все спокойно и без изменений.

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