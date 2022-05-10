На Черниговщине ввели дополнительные ограничения: оккупанты обстреливают там пограничников

Накануне враги обстреляли приграничные районы Черниговской области. Поэтому в регионе приняли решение об усилении режимных ограничений. Речь идет о территориях – в пределах 20 километров до российской границы.

Самолеты государства-агрессора обстреливали Черниговщину 9 мая неуправляемыми боеприпасами. Ракеты в основном разрывались в лесистой местности.

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Пограничникам пришлось тушить пожары из-за обстрелов

Они вызвали возгорание сухостоя, так что пограничникам пришлось быстро тушить пожары, чтобы пламя не распространилось дальше. Это работникам ГНСУ удалось сделать достаточно оперативно.

Новые ограничения были введены в нескольких районах

Новые режимные ограничения в пределах нескольких районов:

Корюковского,

Черниговского,

Новгород-Северского.

Здесь запрещено передвижение лиц и транспортных средств, проведение работ вне населенных пунктов – с 21:00 до 6:00. Также нельзя совершать полеты беспилотников, передвигаться и находиться в лесных массивах и лесных полосах. Согласно новым правилам, гражданским людям нельзя носить военную форму.

Смотрите, каковы последствия ракетных обстрелов Черниговщины / Фото ГНСУ:

Россияне обстреливают Сумщину

Также 10 мая россияне обстреляли Белопольское общество Сумщины, об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Он подчеркнул, что это сделали враги из систем реактивного залпового огня, которые расположены на российской территории. Потерь нет, масштабы разрушений и ущерб пока оценивают.

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Под обстрелом врага – украинское приграничье: коротко

8 мая вражеские войска дважды вели огонь по приграничным районам Сумщины. Су-30 и Ми-24 ударили сразу по 7 населенным пунктам.

Также россияне выпускали ракеты по Шосткинскому району уже со своей территории.

Агрессоры стреляли из минометов по одному из населенных пунктов Городнянского района Черниговской области. Обошлось без жертв.

7 мая россияне тоже обстреливали Сумскую область. Дважды атаковали Хотинскую и Миропольскую общины. Тогда ранение получил пограничник.

О таких возможных действиях врага еще 1 мая предупреждал Генштаб ВСУ. Военные говорили, что россияне могут увеличить интенсивность обстрелов пограничной инфраструктуры.

Эти шаги скорее демонстративный характер. Их цель – не допустить перемещения подразделений ВСУ по другим направлениям.

Более того, в приграничных районах вражеские войска могут совершать провокации. Впоследствии они хотят обвинить в их совершении украинских военных.

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