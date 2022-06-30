Утром оккупанты трижды обстреляли приграничье Черниговской области с территории России
Источник:ОК "Север"
Россияне трижды обстреляли приграничье Черниговской области со своей территории. Случилось это утром 30 июня.
Возле Гремяча было слышно не менее 6 взрывов. Об этом сообщает оперативное командование "Север".
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Оккупанты обстреляли Черниговскую область из России
Утром 30 июня 2022 года между 10:27 и 10:35 часов в Черниговской области зафиксировано три обстрела с территории России,
– говорится в сообщении.
Сначала возле Гремяча слышали четыре взрыва. Затем в районе села зафиксировали еще два "прилета". Вероятно, россияне атаковали со ствольной артиллерии.
Также оккупанты обстреливали район Михальчиной Слободы.
Три выхода и три прихода также вероятно из ствольной артиллерии зафиксированы и в районе населенного пункта Михальчина Слобода,
– сообщает ОК "Север".
Все обстрелы были с территории России. Потерь среди личного состава ВСУ и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Обстрел Черниговщины 27 июня
В последний раз россияне сильно обстреляли Черниговщину 27 июня. ОК "Север" зафиксировало 30 взрывов за 15 минут. Оккупанты били из ствольной артиллерии с территории России. К счастью, никто не пострадал.
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