Об этом рассказали в оперативном командовании "Север". Обстрел начался примерно в 19:20.

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Через 15 минут зафиксировали 30 взрывов

В районе населенного пункта Горск Черниговской области 27 июня зафиксировали 30 взрывов – 15 выходов и 15 приходов. Вражеский обстрел продолжался с 19:20 до 19:35, то есть всего 15 минут.

Кафиры били из ствольной артиллерии с территории России. К счастью, потерь среди личного состава и техники украинских военных нет. Однако на месте обстрела зафиксировали:

  • 2 воронки от приходов,
  • повреждены стены админздания,
  • выбиты окна.

На Черниговщине за 15 минут зафиксировали по 15 выходов и приходов: били из ствольной артиллерии
Последствия вражеских обстрелов на Черниговщине / Фото оперативного командования "Север"

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Украинские защитники продолжают уничтожать кафиров

С начала полномасштабной войны Россия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 27 июня бойцам Вооруженных Сил Украины удалось ликвидировать 35 тысяч российских военных .

Кроме этого, наши защитники успешно уничтожают вражескую технику, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. В частности, украинские бойцы уже испепелили:

  • 1552 танка;
  • 3687 боевых бронированных машин;
  • 771 артиллерийскую систему;
  • 243 реактивные системы залпового огня;
  • 101 средство ПВО;
  • 217 самолетов;
  • 184 вертолета;
  • 636 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 139 крылатых ракет;
  • 14 кораблей и катеров;
  • 2575 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 60 единиц специальной техники.

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Война России с Украиной: последние новости

  • Благодаря большому огневому преимуществу и немалому количеству "пушечного мяса" российским оккупантам удается добывать незначительные успехи. В частности, они смогли закрепиться на местности Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Также захватчики немного продвинулись на направлении Роты – Вершина.
  • В то же время россияне продолжают варить по украинским городам. 27 июня они нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге . Ракеты Х-22 были запущены с территории Курской области.
  • На момент попадания в здание ТЦ находилась ориентировочно тысяча человек. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади в 10 тысяч квадратных метров.
  • К сожалению, уже известно о 13 погибших , однако количество жертв и пострадавших может обновляться.

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