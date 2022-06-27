Об этом рассказали в оперативном командовании "Север". Обстрел начался примерно в 19:20.

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Через 15 минут зафиксировали 30 взрывов

В районе населенного пункта Горск Черниговской области 27 июня зафиксировали 30 взрывов – 15 выходов и 15 приходов. Вражеский обстрел продолжался с 19:20 до 19:35, то есть всего 15 минут.

Кафиры били из ствольной артиллерии с территории России. К счастью, потерь среди личного состава и техники украинских военных нет. Однако на месте обстрела зафиксировали:

2 воронки от приходов,

повреждены стены админздания,

выбиты окна.



Последствия вражеских обстрелов на Черниговщине / Фото оперативного командования "Север"

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Украинские защитники продолжают уничтожать кафиров

С начала полномасштабной войны Россия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 27 июня бойцам Вооруженных Сил Украины удалось ликвидировать 35 тысяч российских военных .

Кроме этого, наши защитники успешно уничтожают вражескую технику, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. В частности, украинские бойцы уже испепелили:

1552 танка;

3687 боевых бронированных машин;

771 артиллерийскую систему;

243 реактивные системы залпового огня;

101 средство ПВО;

217 самолетов;

184 вертолета;

636 БпЛА оперативно-тактического уровня;

139 крылатых ракет;

14 кораблей и катеров;

2575 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

60 единиц специальной техники.

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Война России с Украиной: последние новости

Благодаря большому огневому преимуществу и немалому количеству "пушечного мяса" российским оккупантам удается добывать незначительные успехи. В частности, они смогли закрепиться на местности Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Также захватчики немного продвинулись на направлении Роты – Вершина.

В то же время россияне продолжают варить по украинским городам. 27 июня они нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге . Ракеты Х-22 были запущены с территории Курской области.

На момент попадания в здание ТЦ находилась ориентировочно тысяча человек. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади в 10 тысяч квадратных метров.

К сожалению, уже известно о 13 погибших , однако количество жертв и пострадавших может обновляться.

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