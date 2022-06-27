Об этом рассказали в оперативном командовании "Север". Обстрел начался примерно в 19:20.
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Через 15 минут зафиксировали 30 взрывов
В районе населенного пункта Горск Черниговской области 27 июня зафиксировали 30 взрывов – 15 выходов и 15 приходов. Вражеский обстрел продолжался с 19:20 до 19:35, то есть всего 15 минут.
Кафиры били из ствольной артиллерии с территории России. К счастью, потерь среди личного состава и техники украинских военных нет. Однако на месте обстрела зафиксировали:
- 2 воронки от приходов,
- повреждены стены админздания,
- выбиты окна.
Последствия вражеских обстрелов на Черниговщине / Фото оперативного командования "Север"
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Украинские защитники продолжают уничтожать кафиров
С начала полномасштабной войны Россия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 27 июня бойцам Вооруженных Сил Украины удалось ликвидировать 35 тысяч российских военных .
Кроме этого, наши защитники успешно уничтожают вражескую технику, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. В частности, украинские бойцы уже испепелили:
- 1552 танка;
- 3687 боевых бронированных машин;
- 771 артиллерийскую систему;
- 243 реактивные системы залпового огня;
- 101 средство ПВО;
- 217 самолетов;
- 184 вертолета;
- 636 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 139 крылатых ракет;
- 14 кораблей и катеров;
- 2575 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 60 единиц специальной техники.
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Война России с Украиной: последние новости
- Благодаря большому огневому преимуществу и немалому количеству "пушечного мяса" российским оккупантам удается добывать незначительные успехи. В частности, они смогли закрепиться на местности Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Также захватчики немного продвинулись на направлении Роты – Вершина.
- В то же время россияне продолжают варить по украинским городам. 27 июня они нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге . Ракеты Х-22 были запущены с территории Курской области.
- На момент попадания в здание ТЦ находилась ориентировочно тысяча человек. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади в 10 тысяч квадратных метров.
- К сожалению, уже известно о 13 погибших , однако количество жертв и пострадавших может обновляться.
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