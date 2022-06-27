Про це розповіли в оперативному командуванні "Північ". Обстріл розпочався приблизно о 19:20.

Зауважте Зі сторони Білорусі можливі нові обстріли: українців просять не ігнорувати сигнали тривоги

За 15 хвилин зафіксували 30 вибухів

У районі населеного пункту Гірськ, що на Чернігівщині, 27 червня зафіксували 30 вибухів – 15 виходів та 15 приходів. Ворожий обстріл тривав з 19:20 до 19:35, тобто лише 15 хвилин.

Окупанти гатили зі ствольної артилерії з території Росії. На щастя, втрат серед особового складу та техніки українських військових немає. Однак на місці обстрілу зафіксували:

2 вирви від приходів,

пошкоджені стіни адмінбудівлі,

вибиті вікна.



Наслідки ворожого обстрілу на Чернігівщині / Фото оперативного командування "Північ"

Варто прочитати ЗСУ відбили наступи окупантів на населені пункти кількох областей: де ворог був змушений відійти

Українські захисники продовжують знищувати окупантів

Від початку повномасштабної війни Росія зазнає в Україні катастрофічних втрат. Станом на ранок 27 червня бійцям Збройних Сил України вдалося ліквідувати 35 тисяч російських військових.

Окрім цього, наші захисники успішно нищать ворожу техніку, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, українські бійці вже спопелили:

1552 танки;

3687 бойових броньованих машин;

771 артилерійську систему;

243 реактивні системи залпового вогню;

101 засіб ППО;

217 літаків;

184 гелікоптери;

636 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

139 крилатих ракет;

14 кораблів та катерів;

2575 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

60 одиниць спеціальної техніки.

Актуально Україна безкоштовно отримає Bayraktar, на які збирав Притула

Війна Росії з Україною: останні новини

Завдяки великій вогневій перевазі та чималій кількості "гарматного м'яса" російським окупантам вдається здобувати незначні успіхи. Зокрема, вони зуміли закріпитися на території Лисичанського нафтопереробного заводу. Також загарбники трішки просунулися на напрямку Роти – Вершина.

Водночас росіяни продовжують гатити по українських містах. 27 червня вони завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Ракети Х-22 запустили з території Курської області.

На момент влучання у будівлі ТЦ перебувала орієнтовно тисяча людей. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі у 10 тисяч квадратних метрів.

На жаль, вже відомо про 13 загиблих, проте кількість жертв та постраждалих може оновлюватися.

Буде цікаво – Вашингтон передасть Україні ППО середньої та великої дальності: дивіться відео