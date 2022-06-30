Біля Грем'яча було чути щонайменше 6 вибухів. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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Окупанти обстріляли Чернігівщину з Росії

Уранці 30 червня 2022 року між 10:27 та 10:35 годинами на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території Росії,

– мовиться в повідомленні.

Спочатку біля Грем'яча чули чотири вибухи. Згодом у районі села зафіксували ще два "прильоти". Ймовірно, росіяни атакували зі ствольної артилерії.

Також окупанти обстрілювали район Михальчиної Слободи.

Три виходи та три приходи також ймовірно зі ствольної артилерії зафіксовано і в районі населеного пункту Михальчина Слобода,

– повідомляє ОК "Північ".

Усі обстріли були з території Росії. Втрат серед особового складу ЗСУ та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Обстріл Чернігівщини 27 червня

Востаннє росіяни сильно обстріляли Чернігівщину 27 червня. ОК "Північ" зафіксувало 30 вибухів за 15 хвилин. Окупанти гатили зі ствольної артилерії з території Росії. На щастя, ніхто не постраждав.

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