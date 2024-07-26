Нежин подвергся удару "Шахедов": враг попал в общежитие и объект инфраструктуры

Черниговская ОВА сообщила, что ночью 26 июля случилась очередная атака русских "Шахедов" по Нежину. К сожалению, не обошлось без последствий.

Известно, в частности, о попадании в объект инфраструктуры и в общежитие. Также знаем, что есть по меньшей мере один пострадавший.

Подробно о ночной атаке Под угрозой были Север и Киевщина: ударные дроны России летели на Украину

Атака дронов на Черниговскую область 26 июля: что известно

Воздушная тревога в Черниговской области ночью 26 июля длилась с 00:10 до 03:09, почти 3 часа. В это время вражеские ударные дроны не только пересекали регион для атаки Киевщины и Житомирщины, но и ударили по Нежину.

Ближе к 4 утра появилось официальное сообщение Черниговской ОВА о последствиях атаки.

Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранено гражданское лицо,

– написал глава ОВА Вячеслав Чаус.

В течение этой атаки российская армия выпустила ударные дроны также на Киевщину и Житомирскую область. Киевская ОВА, в частности, информировала о работе Противовоздушной обороны в регионе.