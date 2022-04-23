Черниговских пограничников снова обстреляли с территории России

Российские военные вечером 22 апреля обстреляли наших пограничников в Черниговской области. Они открыли огонь с территории государства-агрессора по участку отдела "Горск".

Враг выпустил около 10 гранат из автоматического гранатомета. Они разорвались неподалеку от приграничного села Сеньковка.

Рекомендуем Минус 21 600 оккупантов, часть врагов из Бучи ликвидировали под Изюмом: основное за 59 день войны

Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины из России после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области,

– рассказали в Госпогранслужбе.

К счастью, никто из пограничников не пострадал.

Предварительные обстрелы на границе

Россияне покинули Черниговщину, но успокоиться и принять поражение не могут. Они продолжают стрелять по области, однако уже со своей территории. 20 апреля оккупанты открывали огонь из минометов. Тогда снаряды также попадали в Сеньковку.

В этот же день россияне обстреливали Сумскую область из "Градов".

Это может вас заинтересовать – Цимбалюк предположил, каким может быть конец Путина: видео