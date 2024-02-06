В Черниговской области аномально поднялась вода в речке: часть дороги разрушена и смыта

В Черниговской области 6 февраля произошло аномальное поднятие воды в речке Муравля. В конце концов "большая вода" разрушила часть дороги и смыла ее.

Часть дороги разрушена возле села Семаки Черниговского района. Сейчас на этой дороге заблокировано движение автомобильного транспорта.

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В Черниговской области река смыла часть дороги

Председатель Черниговской областной военной администрации выложил в сеть кадры того, как из-за поднятия воды в речке Муравля смыло часть дороги. На кадрах можно увидеть, что вода буквально разрушила часть асфальта, образовав трещину в дороге.

В Черниговской области из-за поднятия воды в речке смыло дорогу / Видео с телеграм-канала Вячеслава Чауса

Поручил всем профильным ведомствам и службам наработать варианты решения проблемы: настройка сообщения, обеспечение необходимым местных жителей,

– сказал он.

Чаус также отметил, что агентство местных дорог области уже обустраивает временный проезд на месте разрушенной автодороги.

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