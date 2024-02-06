В Черниговской области аномально поднялась вода в речке: часть дороги разрушена и смыта
Источник:Вячеслав Чаус
В Черниговской области 6 февраля произошло аномальное поднятие воды в речке Муравля. В конце концов "большая вода" разрушила часть дороги и смыла ее.
Часть дороги разрушена возле села Семаки Черниговского района. Сейчас на этой дороге заблокировано движение автомобильного транспорта.
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В Черниговской области река смыла часть дороги
Председатель Черниговской областной военной администрации выложил в сеть кадры того, как из-за поднятия воды в речке Муравля смыло часть дороги. На кадрах можно увидеть, что вода буквально разрушила часть асфальта, образовав трещину в дороге.
В Черниговской области из-за поднятия воды в речке смыло дорогу / Видео с телеграм-канала Вячеслава Чауса
Поручил всем профильным ведомствам и службам наработать варианты решения проблемы: настройка сообщения, обеспечение необходимым местных жителей,
– сказал он.
Чаус также отметил, что агентство местных дорог области уже обустраивает временный проезд на месте разрушенной автодороги.
Ранее на Закарпатье был паводок
- На Закарпатье из-за значительных осадков 18 января вода из крупнейших рек вышла из берегов. Вследствие этого в области образовался паводок.
- Пресс-секретарь управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр отметила, ситуация в Закарпатской области была контролируемая. А подтопления в регионе были локальные.
- В ГСЧС также рассказали, что в результате интенсивных осадков было подтоплено 5 подвальных помещений, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных угодий. Тогда на местах работали спасатели.
- Кроме того, в ГСЧС отметили, что произошел перелив воды через автомобильную дорогу Н-09 Мукачево – Рогатин – Львов в районе села Ольховка Хустского района. Также вода вышла на автодороге местного значения сообщением Шаланки – Комяты и автодороге Комяты – Заречье.
- Стоит отметить, что осадки в Украине синоптики прогнозируют и на 7 февраля. Какой будет погода в этот день, где будут идти дожди – читайте в материале.