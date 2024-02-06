Частина шляху зруйнована біля села Семаки Чернігівського району. Наразі на цій дорозі заблокований рух автомобільного транспорту.

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У Чернігівській області річка змила частину дороги

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації виклав у мережу кадри того, як через підняття води у річці Муравля змило частину дороги. На кадрах можна побачити, що вода буквально зруйнувала частину асфальту, утворивши тріщину в дорозі.

У Чернігівській області через підняття води у річці змило дорогу / Відео з телеграм-каналу В'ячеслава Чауса

Доручив усім профільним відомствам та службам напрацювати варіанти розв'язання проблеми: налаштування сполучення, забезпечення необхідним місцевих мешканців,

– сказав він.

Чаус також наголосив, що агентство місцевих доріг області уже облаштовує тимчасовий проїзд на місці зруйнованого автошляху.

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