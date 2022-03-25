В Черниговской области колонна российской бронетехники не пережила встречу с ВСУ
Украинские защитники уничтожили колонну российской бронетехники в Черниговской области. После встречи с военными Вооруженных Сил она перестала быть пригодной для использования.
В Оперативном командовании "Север" отметили, что Силы сопротивления Сиверщины постоянно работают над тем, чтобы как можно скорее победить наглого врага.
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Украинцы снова уничтожили российскую технику
Их (россиян – 24 канал) бронированные машины оказались не такими уж и бронированными,
– отметили в командовании.
Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле.
Напомним, после встречи с украинскими десантниками в Николаевской области от колонны российских захватчиков почти ничего не осталось. Оккупанты отступили, понеся значительные потери.
Украинские защитники обезвредили технику врага: Фото ОП "Север"
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