В Черниговской области и в Полтаве – воздушная тревога

На территории Черниговской области и в Полтаве сообщили о воздушной опасности. Из-за угрозы всем следует пройти в укрытие.

Это уже третий вечер жителям этих регионов необходимо спускаться в укрытие – из-за угрозы удара. В ночь на 7 марта Чернигов постоянно находился под вражеским обстрелом.

На тему Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

В областном центре до сих пор разбирают завалы – из-за попадания снарядов в жилые дома. Оккупанты атаковали и учебные заведения. В ГСЧС не рассказывают деталей, ведь поисково-спасательные работы продолжаются.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!