В Черниговской области и в Полтаве – воздушная тревога
7 марта 2022 , 22:41Читати новину українською
Источник:Черниговская ОВА
На территории Черниговской области и в Полтаве сообщили о воздушной опасности. Из-за угрозы всем следует пройти в укрытие.
Это уже третий вечер жителям этих регионов необходимо спускаться в укрытие – из-за угрозы удара. В ночь на 7 марта Чернигов постоянно находился под вражеским обстрелом.
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