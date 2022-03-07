Це вже втретє за вечір жителям цих регіонів необхідно спускатись в укриття – через загрозу удару. У ніч на 7 березня Чернігів постійно перебував під ворожим обстрілом.

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В обласному центрі досі розбирають завали – через потрапляння снарядів в житлові будинки. Окупанти атакували і навчальні заклади. У ДСНС не розповідають деталей, адже пошуково-рятувальні роботи тривають.

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