В Черниговской области в ДТП попал микроавтобус со студентами: есть травмированные

В Черниговской области вечером 30 июня произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Водитель Volkswagen Transporter врезался в бетонные плиты.

В результате этого ДТП есть травмированные. Причины этой аварии уже расследуют правоохранители.

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Что известно о ДТП с микроавтобусом в Черниговской области

В полиции Черниговской области рассказали, что 30 июня около 23:10 в полицию поступило сообщение, что на автодороге Киев – Сумы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шестеро граждан.



В Черниговской области микроавтобус попал в ДТП / Фото полиции Черниговщины

Полицейские установили, что водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь по автодороге Киев – Сумы совершил наезд на бетонные плиты, в результате чего водитель и пятеро пассажиров авто получили травмы и были доставлены в больницу,

– рассказали в полиции.



В результате ДТП в Черниговской области есть 6 пострадавших / Фото полиции Черниговщины

Следователь полиции под процессуальным руководством Прилуцкой окружной прокуратуры открыл уголовное производство по части статьи Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение.