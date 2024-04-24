Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что нужно бороться против российских истребителей, которые сбрасывают такие бомбы. Такая возможность появится, когда Украина получит F-16.

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Как бороться против вражеских истребителей

Как отметил Черник, важно, чтобы Украина получила вместе с истребителями ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Они помогут уничтожать вражеские самолеты.

Известно, что F-16 может взять на борт 6 таких ракет. Их дальность поражения в некоторых модификациях – 180 километров. Су-34 сбрасывает же различные управляемые авиабомбы с расстояния 40 – 70 километров. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожать вражеские самолеты.

Как только Су-34 взят на прицел, то будет обречен. Возможно, от одной уклонится, но от двух-трех точно нет. Здесь может работать всего пара F-16, чтобы сбить несколько вражеских Су-34,

– отметил Черник.

Украине уже удавалось выбивать вражеские Су-34 вблизи линии фронта с помощью ЗРК Patriot. F-16 позволят в разы ускорить этот процесс.

F-16 для Украины: кратко