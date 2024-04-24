Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что нужно бороться против российских истребителей, которые сбрасывают такие бомбы. Такая возможность появится, когда Украина получит F-16.
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Как бороться против вражеских истребителей
Как отметил Черник, важно, чтобы Украина получила вместе с истребителями ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Они помогут уничтожать вражеские самолеты.
Известно, что F-16 может взять на борт 6 таких ракет. Их дальность поражения в некоторых модификациях – 180 километров. Су-34 сбрасывает же различные управляемые авиабомбы с расстояния 40 – 70 километров. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожать вражеские самолеты.
Как только Су-34 взят на прицел, то будет обречен. Возможно, от одной уклонится, но от двух-трех точно нет. Здесь может работать всего пара F-16, чтобы сбить несколько вражеских Су-34,
– отметил Черник.
Украине уже удавалось выбивать вражеские Су-34 вблизи линии фронта с помощью ЗРК Patriot. F-16 позволят в разы ускорить этот процесс.
F-16 для Украины: кратко
- Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отметил, что союзники работают над поставкой истребителей F-16. Первый такой самолет Украина может получить уже к лету этого года.
- Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен подчеркнул, что Украина точно получит F-16 от Дании. Это, вероятнее всего, состоится летом 2024 года.
- В Великобритании сообщили о завершении обучения на F-16 первых украинских пилотов. Следующим этапом для наших летчиков будет прохождение обучения во Франции.