Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що потрібно боротися проти російських винищувачів, які скидають такі бомби. Така можливість з'явиться, коли Україна отримає F-16.

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Як боротися проти ворожих винищувачів

Як наголосив Черник, важливо, аби Україна отримала разом з винищувачами ракети класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Вони допоможуть знищувати ворожі літаки.

Відомо, що F-16 може взяти на борт 6 таких ракет. Їхня дальність ураження у деяких модифікаціях – 180 кілометрів. Су-34 скидає ж різні керовані авіабомби з відстані 40 – 70 кілометрів. Цього цілком достатньо, аби знищувати ворожі літаки.

Як тільки Су-34 взятий на приціл, то буде приречений. Можливо, від однієї ухилиться, але від двох-трьох точно ні. Тут може працювати всього пара F-16, щоб збити кілька ворожих Су-34,

– зазначив Черник.

Україні вже вдавалося вибивати ворожі Су-34 поблизу лінії фронту за допомогою ЗРК Patriot. F-16 дозволять в рази пришвидшити цей процес.

F-16 для України: коротко