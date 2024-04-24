Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що потрібно боротися проти російських винищувачів, які скидають такі бомби. Така можливість з'явиться, коли Україна отримає F-16.
До теми Покоління та модифікації: як не розгубитися у світі винищувачів F-16
Як боротися проти ворожих винищувачів
Як наголосив Черник, важливо, аби Україна отримала разом з винищувачами ракети класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Вони допоможуть знищувати ворожі літаки.
Відомо, що F-16 може взяти на борт 6 таких ракет. Їхня дальність ураження у деяких модифікаціях – 180 кілометрів. Су-34 скидає ж різні керовані авіабомби з відстані 40 – 70 кілометрів. Цього цілком достатньо, аби знищувати ворожі літаки.
Як тільки Су-34 взятий на приціл, то буде приречений. Можливо, від однієї ухилиться, але від двох-трьох точно ні. Тут може працювати всього пара F-16, щоб збити кілька ворожих Су-34,
– зазначив Черник.
Україні вже вдавалося вибивати ворожі Су-34 поблизу лінії фронту за допомогою ЗРК Patriot. F-16 дозволять в рази пришвидшити цей процес.
F-16 для України: коротко
- Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо зауважив, що союзники працюють над постачанням винищувачів F-16. Перший такий літак Україна може отримати вже до літа цього року.
- Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен підкреслив, що Україна точно отримає F-16 від Данії. Це, найімовірніше, відбудеться влітку 2024 року.
- У Великій Британії повідомили про завершення навчання на F-16 перших українських пілотів. Наступним етапом для наших льотчиків буде проходження навчання в Франції.