"Тревожащая операция": Черник назвал 3 замысла Путина относительно Харьковщины

Оккупанты начали наступление на Харьковщину по трем причинам. Одна из них – чисто пропагандистская.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что все это похоже на некую "беспокоящую" операцию.

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Первая причина такого наступления является чисто пропагандистской. Путин декларировал, что до 9 мая будет иметь значительные успехи в Донецкой области, но ничего не удалось. Поэтому там пошли по принципу небольших успехов. Они захватили село на Харьковщине – и возвышенно об этом рассказывают.

Также оккупанты хотели, чтобы по Украине распространилась паника относительно значительных потерь территории. Особенно важно для оккупантов, чтобы это произошло в Харькове. Ведь это огромный город и значительный промышленный комплекс. Сюда же стоит добавить и попытки оккупантов распылить украинские резервы.

Путину нужны переговорные позиции

Как считает Черник, основная причина – Глобальный саммит мира в Швейцарии, где пригласили более 150 государств. Там должно быть много представителей Глобального Юга.

Путин хочет склонить их на свою сторону. Поэтому сейчас пытается продемонстрировать, якобы еще может достичь значительных результатов на фронте. Но как долго этот плацдарм будет жить – зависит от того, насколько много качественного оружия поступит.

В общем окно оперативных возможностей в стратегическом смысле для Путина закрывается. У оккупантов будет больше проблем, когда Украина будет иметь доступ к F-16 и в дальнейшем сможет запускать дальнобойные ракеты.

Сейчас Путину нужны серьезные переговорные позиции. На них он вполне может начать говорить что-то вроде: "Мы выходим из Харьковщины, но Луганщина наша". Этот торг точно будет. А то, что убрали Патрушева, является сигналом, что ястребиное крыло не имеет такого большого влияния на Путина. Им нужна стратегическая передышка. Вопрос – у кого будет лучший переговорный момент,

– подчеркнул Черник.

Ситуация на фронте: кратко