Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що все це схоже на таку собі "турбуючу" операцію.

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Перша причина такого наступу є суто пропагандистського. Путін декларував, що до 9 травня матиме значні успіхи на Донеччині, але нічого не вдалося. Тому там пішли за принципом невеликих успіхів. Вони захопили село на Харківщині – і піднесено про це розповідають.

Також окупанти хотіли, аби Україною поширилася паніка щодо значних втрат території. Особливо важливо для окупантів, аби це сталося у Харкові. Адже це величезне місто та значний промисловий комплекс. Сюди ж варто додати і спроби окупантів розпорошити українські резерви.

Путіну потрібні переговорні позиції

Як вважає Черник, основна причина – Глобальний саміт миру у Швейцарії, де запросили понад 150 держав. Там має бути багато представників Глобального Півдня.

Путін хоче схилити їх на свій бік. Тому зараз намагається продемонструвати, нібито ще може досягти значних результатів на фронті. Але як довго цей плацдарм житиме – залежить від того, наскільки багато якісної зброї надійде.

Загалом вікно оперативних можливостей у стратегічному сенсі для Путіна закривається. В окупантів буде більше проблем, коли Україна матиме доступ до F-16 та й надалі зможе запускати далекобійні ракети.

Зараз Путіну потрібні серйозні переговорні позиції. На них він цілком може почати говорити щось на кшталт: "Ми виходимо з Харківщини, але Луганщина наша". Цей торг точно буде. А те, що прибрали Патрушева, є сигналом, що яструбине крило не має такого великого впливу на Путіна. Їм потрібна стратегічна передишка. Питання – у кого буде кращий переговорний момент,

– підкреслив Черник.

Ситуація на фронті: коротко