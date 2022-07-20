Чернобаевка, Херсон, Скадовск – предварительно, "прилеты" по оккупантам

Вечером 20 июля в Чернобыевке, Херсоне и Скадовске раздаются взрывы. Предварительно известно, что это "прилеты" по оккупантам.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Украинские бойцы активизировались на Херсонском направлении. Там у оккупантов постоянно что-то взрывается.

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Любопытно, какой пульс показывают Apple Watch Сальдо? Потому что каждая ночь в Херсонской области в последнее время для предателей очень нервная,

– добавил Хлань.

Взрывы в Херсонской области

Между тем, в местных телеграм-каналах один за другим сообщают о взрывах. В частности, пишут, что в Чернобыевке со стороны аэропорта поднялся большой столб черного дыма.

В Скадовске тоже слышны взрывы, в районе Берислава что-то горит. Громко сейчас и в Херсоне, в небе над городом видны вспышки.

У врага на Юге может не остаться путей отступления

Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что российские оккупанты подпитывают группировку своих войск на Юге Украины через Антоновский мост в Херсоне. Готовят пути отступления. А Алексей Арестович рассказывал о работе ВСУ возле моста.

Местных просят не пользоваться мостом. По словам Юрия Соболевского, после его подрыва врагу будет некуда убегать.

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