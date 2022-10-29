Россияне вывели военную технику с аэродрома в Чернобаевке

В аэропорту Херсона вблизи Чернобаевки сегодня тихо. Все говорит о том, что оккупанты вывели оттуда военную технику.

Изображения от 27 октября показывают, что россияне вывезли из Чернобыевки почти все транспортные средства, оставив после себя только следы на земле.

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Россияне покинули важный стратегический объект

Чернобаевка – это село в 10 километрах севернее Херсона, где расположен военный аэродром, а неподалеку – херсонский аэропорт. Чернобаевка считается "воротами" в Херсон, а ее контроль дает стратегическое и тактическое преимущество в случае нападения на Николаев.

Спутниковые снимки показывают, что российские захватчики вывели почти всю технику с аэродрома возле Чернобаевки.

Заметим, что хотя оккупанты держали контроль над этим объектом, ВСУ выбивали оттуда российские Вооруженные Силы более 20 раз. Это назвали феноменом Чернобаевки. По данным перехваченных СБУ разговоров российских солдат, оккупанты паниковали от упоминания о Чернобаевке и массово отказывались идти в наступление на этом направлении.

Чернобаевцы ждут освобождения

С самого начала полномасштабного вторжения Чернобаевка находится под оккупацией россиян. Люди в селе живут под постоянными обстрелами. Российские военные терроризируют мирное население, обворовывают дома и похищают людей, в общине не хватает необходимых лекарственных средств.

Чернобаевка на карте:

Что сейчас происходит возле Херсона

Россияне в Херсоне заезжают в заброшенные дома херсонцев. Ранее сообщалось, что они переодеваются в гражданскую одежду и готовят город к уличным боям.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне не собираются покидать Херсон. Это большая информационная атака, чтобы Украина перебросила туда свои силы с других направлений.

Глава государства уверен, что Украина обязательно сможет деоккупировать Херсон. Но это сделать сложно, ведь, в отличие от России, мы думаем о своих людях.

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