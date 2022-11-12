Носил под сердцем в бронежилете: военный поднял флаг Украины над Чернобаевкой

Украинский военный поднял сине-желтый флаг над Чернобаевкой. Он носил его под сердцем в бронежилете с начала полномасштабной войны.

Защитник признался, что носил флаг в бронежилете специально для этого момента. Флаг дождался своего времени – его подняли над славной Чернобаевкой.

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Защитник поднял флаг над Чернобаевкой

Украинский воин поднялся на башню в Чернобаевке и установил там сине-желтый флаг. Он сказал, что носил этот флаг под своим сердцем в бронежилете с начала полномасштабной войны.

Над Чернобаевкой подняли флаг: смотрите видео

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