В Чернобыевке в результате ночных обстрелов повредили 11 жилых домов
19 апреля 2022 , 19:32Читати новину українською
Источник:Чернобаевский сельский совет
По состоянию на 19 апреля в Чернобаевке Херсонской области в результате ночных боевых действий повредили 11 жилых домов. К счастью, никто из жителей не получил ранений.
Об этом сообщил Чернобаевский сельский совет. В настоящее время владельцы домов самостоятельно устраняют повреждения.
К теме Вывешивают флаги и отказываются сотрудничать: украинцы продолжают сопротивляться оккупанту
Повреждение из-за обстрелов
По информации сельского совета обломками от снарядов посекли:
- крыши;
- стены;
- окна;
- хозяйственные постройки.
Кроме того, в одном дворе повредили автомобиль. В то же время на других – электросчетчик и газовую трубу.
К слову, в Генштабе ВСУ прогнозируют, что оккупанты хотят оккупировать всю Херсонщину. Именно поэтому русские захватчики могут снова возобновить наступление на этом направлении.
Актуально – Новые безумные потери россиян в Украине: смотрите видео