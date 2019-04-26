Чернобыльская катастрофа: как украинцы чтят память жертв трагедии на ЧАЭС – фото
В ночь на 26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. Тогда произошла едва ли не самая большая техногенная катастрофа человечества. В этот день отмечают 33 годовщину трагедии на ЧАЭС – во всех украинских городах происходят памятные мероприятия.
Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.
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В пятницу, 26 апреля, на территорию Мемориального комплекса "Героям Чернобыля" в Киеве приходят люди с красными гвоздиками, чтобы возложить цветы погибшим в Чернобыльской трагедии.
Киевляне почтили память жертв трагедии Чернобыльской АЭС фото
Перед этим киевляне прошли через коридор почетного караула МВД Украины и возложили цветы к другому мемориалу памяти. В целом, отдать честь пришли люди старшего и пожилого возраста, детей и молодежи немного.
Отметим, что памятные мероприятия проходят в этот день не только во всех городах Украины, но и во всем мире.
Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?
В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологическая гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.
Фото поврежденного 4-го реактора на ЧАЭС в 1986 году
Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.
Территория Беларуси после Чернобыльской трагедии пострадала даже больше, чем украинская. Именно туда ветер понес радиоактивное облако. Так, согласно данным ученых, Беларусь получила около 60% радиоактивного загрязнения от общего количества в СССР.
Авария: последствия для Украины
Смотрите видео о Чернобыльской катастрофе: