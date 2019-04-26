Чернобыльская катастрофа: как украинцы чтят память жертв трагедии на ЧАЭС – фото

В ночь на 26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. Тогда произошла едва ли не самая большая техногенная катастрофа человечества. В этот день отмечают 33 годовщину трагедии на ЧАЭС – во всех украинских городах происходят памятные мероприятия.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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В пятницу, 26 апреля, на территорию Мемориального комплекса "Героям Чернобыля" в Киеве приходят люди с красными гвоздиками, чтобы возложить цветы погибшим в Чернобыльской трагедии.

Киевляне почтили память жертв трагедии Чернобыльской АЭС фото

Перед этим киевляне прошли через коридор почетного караула МВД Украины и возложили цветы к другому мемориалу памяти. В целом, отдать честь пришли люди старшего и пожилого возраста, детей и молодежи немного.

Отметим, что памятные мероприятия проходят в этот день не только во всех городах Украины, но и во всем мире.

Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?

В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологическая гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, ​​замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.





Фото поврежденного 4-го реактора на ЧАЭС в 1986 году



Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.



Территория Беларуси после Чернобыльской трагедии пострадала даже больше, чем украинская. Именно туда ветер понес радиоактивное облако. Так, согласно данным ученых, Беларусь получила около 60% радиоактивного загрязнения от общего количества в СССР.



Авария: последствия для Украины

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