В Черное море не выходят российские корабли с "Калибрами": в ОК "Юг" объяснили причину

По состоянию на утро 12 декабря Россия не вывела в Черное ни одного корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Несмотря на это, на боевом дежурстве все еще находятся 8 вражеских кораблей.

Как пояснила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, для этого есть несколько причин.

Важно У иранских БпЛА россиян несколько ощутимо беспокоит: в ВСУ объяснили всплески активности "шахидов"

По ее словам, даже природа помогает Украине, ведь море в это время очень штормит и мешает оккупантам. Гуменюк доложила о шторме в 4 – 5 баллов, что является достаточно сильной непогодой.

Корабли с ракетами (типа "Калибр" - 24 канал) есть, но они скрываются на базировании, укрываясь от шторма. Речь идет о бухтах и гаванях,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

В то же время, она призывала не полагаться только на погоду, ведь планы врага циничны. Гуменюк напомнила, что пуск ракет может произойти даже с пункта базирования, хотя это и небезопасно.

Когда оккупанты могут вывести в Черное море корабли-носители крылатых ракет

К тому же врагу нужно всего несколько часов, чтобы вывести корабли и создать залп.

"Длительное время не было ракет-носителей, поэтому вероятно, что уже сегодня, 12 декабря, они могут быть выведены. Но не обязательно привязываться ко дню недели. Это может произойти никогда", – сказала Гуменюк.

Добавим, что в Средиземном море дежурят 8 российских кораблей, среди которых есть 5 носителей ракет "Калибр". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Россия вряд ли рискнет провоцировать какую-либо из стран НАТО и запускать ракеты из Средиземного моря. Оккупанты могут позволить себе пересекать воздушное пространство Молдовы, но не Турции.