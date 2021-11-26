В Черное море вошел ракетный эсминец США: на борту есть"Томагавки"

Ракетный эсминец Военно-Морских сил США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Корабль вместе с союзниками и партнерами из НАТО будет обеспечивать безопасность в регионе.

Американские военно-морские силы в сети сообщили, что в Черное море ракетный эсминец вошел вечером 25 ноября.

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Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море в пределах планового патрулирования,

– говорится в сообщении.

Находясь в Черном море, корабль вместе с союзниками и партнерами из НАТО будет отвечать за безопасность и стабильность морских путей в регионе.

К слову, на борту эсминца есть ракеты "Томагавк".

Tomahawk – американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета компании Raytheon. Является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с минованием рельефа местности.

В Черное море вошел эсминец НАТО с "Томагавками" на борту / Фото НАТО

Что известно об эсминце Arleigh Burke

Он – один из четырех эсминцев ВМС США. Базируется на военно-морской базе Рота, что на территории Испании.

Оснащен боевой системой Aegis, которая позволяет одновременно запускать и отслеживать ракеты и уклоняться от них.

На вооружении USS Arleigh Burke стоят артиллерийская установка Mark 45 127 миллиметров, две шестиствольные зенитные установки Phalanx 20 миллиметров, ракеты "Гарпун", "Томагавк" и другие системы.

Закреплен за командованием 65-й Оперативной группы в поддержку архитектуры комплексной противовоздушной обороны альянса.

Назван в честь американского адмирала Арле Альберта Берка, который воевал на Тихом океане во время Второй мировой войны.

Источник: Википедия

Текст сообщения ВМС США:

В конце октября 2021 года американский эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря. Он прибыл для участия в совместных учениях с партнерами по НАТО.

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.