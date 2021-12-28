В Черногории мужчина захватил банк и угрожает взорвать его
Источник:CDM
В Черногории 28 декабря мужчина захватил отделение банка. Он требует вернуть сотрудникам компании "Приморке" деньги за 12 лет работы с процентами. В противном случае грозится взорвать банк.
Отделение захватил Эдин Бегзич из города Бар. Он обнародовал видео, в котором объяснил свою позицию. По его словам, банк украл деньги у честных рабочих.
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У мужчины есть взрывчатка
После этого мужчина продемонстрировал самодельную взрывчатку – якобы с пультом дистанционного управления, а также коктейли Молотова. Пообещал, что будет драться до конца.
Что происходит на месте
Полиция уже оцепила ближайшие улицы. На месте работают саперы. Из ближайших зданий эвакуировали людей.
О возможных заложниках пока нет информации.
Отделение банка / Фото CDM
Полиция оцепила улицы, смотрите видео:
Похожий инцидент в России
В июле 2021 года российские Тюмени захватили заложников в отделении Сбербанка. Преступник требовал 15 миллионов рублей выкупа и также угрожал взорвать банк.
Впоследствии мужчину задержали. В российских телеграм-каналах писали, что злоумышленник не в своем уме. Он якобы признался, что состоит на учете в психбольнице.
Когда правоохранители проверили его рюкзак, то никакой взрывчатки там не обнаружили.