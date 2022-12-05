Черногория поддерживает евроинтеграцию Украины: подписала соответствующую декларацию

В понедельник, 5 декабря, премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский подписали общую декларацию о евроатлантической перспективе Украины. Перед подписанием лидеры стран встретились в формате видеоконференции.

Также на встрече присутствовал посол Украины в Черногории Олег Герасименко. Об этом сообщили и в твиттере правительства Черногории.

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Черногория поддерживает вступление Украины в ЕС

Более того, в Черногории пообещали поддерживать Украину военными и гуманитарными пожертвованиями, а также приемом украинских беженцев.

Украина защищает цивилизацию, решившую жить в свободе и демократии. Мы надеемся на мир и верим, что он настанет. Пока мир не придет, рассчитывайте на поддержку и помощь Черногории во всех аспектах. Наша воля велика,

– сказал Дритан Абазович.

Владимир Зеленский напомнил, что Черногория не раз поддерживала Украину с первого дня полномасштабного российского вторжения.

Так, 15 июня премьер-министр Черногории Дритан Абазович и премьер-министр Албании Эди Рама вместе посетили Украину. Тогда в совместном заявлении Дритан Абазович поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Черногорский парламент объявил вотум недоверия правительству Абазовича из-за того, что оно решило подписать соглашение с Сербской православной церковью.

Третья декларация в поддержку

Владимир Зеленский также отметил, что подписана сегодня декларация с Черногорией – третья по счету. Перед этим Украина подписала такие декларации с:

Чехией,

Бельгией.

Шаг за шагом пройдем этот путь – склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины. И не просто на словах, а в решениях. В решениях поддержать наше присоединение к коллективной системе безопасности,

– сказал Президент Украины.

Напомним также, что Черногория поддерживает не только евроинтеграцию Украины, но и наше вступление в НАТО. Так, президент страны Мило Джуканович вместе с рядом других стран 2 октября опубликовал совместное заявление, в котором отметил поддержку суверенитета нашего государства и призвал увеличить военную помощь Украине.

Представители этих государств подчеркнули, что своими глазами видели последствия пребывания россиян на территории Украины, поэтому убеждены, что не могут молчать о нарушении Россией международного права.