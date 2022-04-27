В Черном море оккупанты держат подлодки: угроза ракетных атак сохраняется
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские оккупанты держат свои подлодки в Черном море. Поэтому угроза ракетных ударов сохраняется, правда, не только по территории Украины.
В командовании "Юг" подчеркнули, что российские войска готовят провокации. Речь идет о нанесении ракетных ударов по Приднестровью.
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Россияне могут снова нанести ракетные удары
Командование "Юг" сообщает, что российские подлодки в Черном море несут угрозу ракетных ударов об Украине.
В Черноморской операционной зоне корабельные группировки флота рашистов с подводными лодками продолжают держать напряженность относительно вероятности нанесения ракетных ударов по Украине,
– заявили в командовании "Юг".
Кроме того, Россия готовится нанести ракетные удары по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на квазиреспублику на территории Молдовы.
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