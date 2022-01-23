В Черном море недалеко от Крыма горит судно с российским экипажем

В Черном море заметили пожар на танкере Almuntazah, стоящем в порту Тамань. Известно, что на борту находятся члены экипажа – все они граждане России.

Как пишут российские СМИ, судно было на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили (почти 2 километра) от берега в порту Тамань.

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Вдруг на борту танкера вспыхнул пожар. И хотя открытого огня нет, из вентиляционных отверстий аварийного судна уже появился темный дым. Россияне направили буксир в сторону аварийного судна, но пока что ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались.

Информация о пострадавших пока не поступала. Предварительно известно, что танкер ходит под флагом Коморских островов.

В Черном море загорелся танкер / Фото MIG News

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