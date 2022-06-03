В Черном море враг держит наготове 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей
Источник:оперативное командование "Юг"
В Черном море находятся 5 больших десантных кораблей русских оккупантов. Кроме этого, наши защитники зафиксировали еще 2 ракетных судна, которые могут угрожать обстрелами украинских городов.
Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". Защитники призвали мирных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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В Черном море стало больше российских кораблей
В Черном море находятся 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей российских оккупантов. Они блокируют район, судоходство и работу портов. В то же время, угроза ракетных ударов по украинским городам и высадки вражеского десанта сохраняются.
В ОК "Юг" призывали украинцев сохранять эмоциональное равновесие и сосредоточенность, придерживаться алгоритмов действий по сигналам тревог, не подвергать себя опасности и не смущаться фейковыми сообщениями. Кроме того, следует доверять силам обороны и только правдивым источникам информации.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":