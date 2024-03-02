Оккупанты все ждут благоприятных условий, чтобы использовать свои корабли. Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что Украина делает все, чтобы этого не произошло.

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Не выводят в море даже ракетоносители

Черноморский флот России очень пострадал от действий украинских военных и спецслужб. Поэтому сейчас россияне стараются гораздо меньше его использовать ради собственной безопасности.

Его немного иначе используют, собственно, фактически почти не используют. Более 10 суток мы видим постоянную картину в театре морских действий на Черноморском пространстве. Враг обеспечивает оборону своего пункта базирования и не выводит ракетоносители,

– отметила Наталья Гуменюк.

Россияне следят за надводной обстановкой в Азовском море, которое, по состоянию на сейчас, считают для себя почти что внутренним. Кроме того, 2 – 3 единицами обеспечивают оборону Новороссийска.

"Фактически, все, что они сейчас там делают – это дислоцируются, то есть находятся в пунктах базирования, ожидая благоприятных условий. А мы работаем над тем, чтобы таких условий не было", – подчеркнула Гуменюк.

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