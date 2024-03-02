Оккупанты все ждут благоприятных условий, чтобы использовать свои корабли. Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что Украина делает все, чтобы этого не произошло.
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Не выводят в море даже ракетоносители
Черноморский флот России очень пострадал от действий украинских военных и спецслужб. Поэтому сейчас россияне стараются гораздо меньше его использовать ради собственной безопасности.
Его немного иначе используют, собственно, фактически почти не используют. Более 10 суток мы видим постоянную картину в театре морских действий на Черноморском пространстве. Враг обеспечивает оборону своего пункта базирования и не выводит ракетоносители,
– отметила Наталья Гуменюк.
Россияне следят за надводной обстановкой в Азовском море, которое, по состоянию на сейчас, считают для себя почти что внутренним. Кроме того, 2 – 3 единицами обеспечивают оборону Новороссийска.
"Фактически, все, что они сейчас там делают – это дислоцируются, то есть находятся в пунктах базирования, ожидая благоприятных условий. А мы работаем над тем, чтобы таких условий не было", – подчеркнула Гуменюк.
Угроза подстерегает Черноморский флот: детали
- Последнее уничтожение российского корабля произошло 14 февраля. Вооруженные силы Украины вместе с Главным управлением разведки поразили большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки. Интересно, что ранее этот БДК уже был поврежден – во время атаки 24 марта 2022 года на порт россиян в Бердянске.
- В то же время россиян в будущем ждет еще много неприятных сюрпризов. Так, в конце февраля украинцы собрали средства на 35 надводных дронов СБУ Sea Baby. Большой сбор "Морской бой" проводили United24, Monobank и блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, объяснив, что морские дроны уменьшат количество кораблей ЧФ.
- Из-за постоянных потерь Черноморского флота Россия также теряет свои оперативные возможности в Черном море. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, объяснив, что каждый уничтоженный корабль отвечал за определенное направление работы, которые после поражения уже не может выполнять.