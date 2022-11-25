Флот России не отходит от побережья: боятся дронов и противокорабельных комплексов

Остатки Черноморского флота России находяться между Новороссийском и Крымом и не отходят от побережья России, опасаясь попасть под действие украинских надводных дронов или наших противокорабельных комплексов.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он уверен, что Украина фактически разгромила Черноморский флот. Даже если некоторые боевые русские корабли и остались, то в эмоциональном и нравственном плане россияне уже проиграли.

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По мнению Жданова, украинская разработка в виде морского дрона стала сюрпризом для нашего врага.

Он стал настолько неожиданностью для Российской Федерации, что даже Путин, когда пытался охарактеризовать этот дрон на пресс-конференции перепутал все на свете и сказал, что в нем вместо 500 килограммов взрывчатки, 500 тонн взрывчатки, которая разнесет все вдребезги,

– рассказал Жданов.

По его данным, украинский морской надводный дрон имеет радиус действия до 400 километров. Этот беспилотник может выступать и в роли камикадзе. Тогда радиус его действия будет 800 километров, и он не возвращается назад. Дрон способен вести разведку и атаковать цели.

Россияне засекречивают свои поражения в море

Военный эксперт уверен, что россияне очень боятся объявлять результаты ударов по Черноморскому флоту и по крейсеру "Москва".

"Вновь ушла история, когда родственники матроса крейсера "Москва" повторно задают вопрос, что их сын считается пропавшим без вести и они хотят узнать, где он. А Министерство обороны России не может ответить на этот вопрос", - сказал Жданов.

Он уверен, что в Генеральном штабе России есть подлинный учет потерь и там хорошо знают реальную ситуацию. Однако на эти документы наложен гриф "Тайно" или "Совершенно секретно" и эти материалы попадают в руки очень ограниченного круга лиц.

Олег Жданов о действиях России на море: смотрите видео

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