Чтобы обезопасить Украину от российских "Калибров", нужно затопить весь Черноморский флот. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Необходимо затопить Черноморский флот России

Роман Свитан отметил, что россияне могут запускать "Калибры" из любой точки Черного моря, ведь эти ракеты имеют дальность более 2 тысяч километров. Чтобы полностью обезопасить Украину от "Калибров", нужно затопить весь Черноморский флот.

Еще осталось несколько подлодок. Там "Калибров" по 4 ракеты в каждой подводной лодке. Также 2 десятка кораблей, которые могут нести "Калибры". Когда мы их затопим, сколько бы "Калибров" ни было, они уже их по крайней мере из акватории Черного моря не смогут пустить. Охота за носителями "Калибров" – это также одна из первоочередных задач,

– подчеркнул он.

По мнению военного эксперта, с помощью правильного и грамотного подхода украинских спецслужб к выполнению задач можно будет затопить или вывести из строя Черноморский флот даже в бухте в Новороссийске.

Черноморский флот России: главное