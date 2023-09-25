Щоб убезпечити Україну від російських "Калібрів", потрібно затопити весь Чорноморський флот. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Потрібно затопити Чорноморський флот Росії

Роман Світан зазначив, що росіяни можуть запускати "Калібри" з будь-якої точки Чорного моря, адже ці ракети мають дальність понад 2 тисячі кілометри. Щоб повністю убезпечити Україну від "Калібрів", потрібно затопити весь Чорноморський флот.

Ще залишилось кілька підводних човнів. Там "Калібрів" по 4 ракети у кожному підводному човні. Також 2 десятки кораблів, які можуть нести "Калібри". Коли ми їх затопимо, скільки б "Калібрів" не було, вони вже їх принаймні з акваторії Чорного моря не зможуть пустити. Полювання за носіями "Калібрів" – це також одне з першочергових завдань,

– наголосив він.

На думку військового експерта, за допомогою правильного та грамотного підходу українських спецслужб для виконання завдань можна буде затопити або вивести з ладу Чорноморський флот навіть у бухті у Новоросійську.

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