Видим рассредоточение, – Плетенчук о перемещении части кораблей из Крыма в Новороссийск

После нескольких удачных атак украинских военных по Черноморскому флоту России в Крыму оккупанты решили переместить свои суда вдали от украинского полуострова. Сейчас россияне рассредоточили свои корабли по разным местам.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины – Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что в настоящее время россияне переживают за безопасность своих кораблей, информирует 24 Канал.

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Что происходит с российскими кораблями в Черном море

Плетенчук подчеркнул, что украинские военные действительно фиксируют рассредоточение корабельного состава оккупантов. В частности, захватчики переместили большую часть своих кораблей вдали от Крыма.

Конечно, не в том количестве, в котором сейчас эта информация находится в интернете. Но со всем тем тенденция стала и в принципе является развитием ситуации безопасности размещения их боевых единиц в акватории вокруг Крыма и в бухте Севастополя,

– сказал он.

Спикер также отметил, что враг понял, что вблизи украинского полуострова ему не слишком безопасно. Более того, наши военные обнаружили новое интересное перемещение, которого оккупанты раньше не делали.

"Мы сейчас наблюдаем носитель крылатых ракет типа "Калибр" в акватории Азовского моря, чего раньше не происходило", – рассказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что носитель хоть и разряжен, однако сейчас он находится именно в Азовском море. Поэтому некоторые изменения в поведении нашего противника все-таки есть.

Как перемещение судов России повлияло на зерновой коридор

Плетенчук подчеркнул, что перемещение российских кораблей из Крыма действительно оказало положительное влияние на зерновой коридор в Черном море. В частности, теперь суда страны-агрессорки не останавливают иностранные корабли, следующие в украинские порты.

Был такой кейс, когда они останавливали турецкий груз ("Сукра Окан" – 24 Канал) благодаря своему присутствию в юго-западной части Черного моря. Сейчас они там фактически не находятся,

– сказал спикер.

Он подчеркнул, что оккупанты недавно сопровождали два своих груза, но они там не задержались: буквально встретили их и быстренько пошли в сторону Крыма. Поэтому, по словам Плетенчука, перемещение российских судов подальше от Крыма оказывает положительное влияние на работу зернового коридора, предназначенного для гражданских судов.

"Со всем тем сказать, что угроза полностью отсутствует мы тоже не можем. Потому что всегда остается некоторые проблемы связанные с минированием россиянами акватории моря", – рассказал Плетенчук.

Он также отметил, что в акватории Черного моря продолжает работать российская авиация.

Что изменилось в обстрелах россиян в Черном море

Плетенчук подчеркнул, что вывод кораблей Черноморского флота из Севастополя и уменьшение количества обстрелов не связаны между собой.

В первую очередь это связано с тем, что российский военно-промышленный комплекс не успевает по нуждам Черноморского флота и в целом своим вооруженным силам. И соответственно они должны больше времени тратить на то, чтобы накопить некоторое количество этих ракет для того, чтобы применить их.

– заметил он.

Напоследок представитель сказал, что именно из-за проблем российского ВПК можно увидеть, что волны запусков ракет с акватории Черного моря становятся все реже, а количество этого оружия – все меньше.