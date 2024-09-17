Страх или подготовка к обстрелу: почему Россия забирала корабли из Новороссийска

Россия 14 сентября вывела из Новороссийска в Черное море 16 своих кораблей, семь из которых – носители ракет "Калибр". Украина должна быть готова к очередной ракетной атаке с этих кораблей.

Однако оккупанты пытаются перемещать корабли, потому что для них есть угроза удара именно по порту в Новороссийске. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Вероятнее всего, мы должны быть готовыми к очередной ракетной атаке по территории Украины именно с этих кораблей. Где эти корабли сейчас – мне сложно сказать. Относительно Новороссийска. Россия будет пытаться где-то маневрировать, перемещать корабли, потому что угроза удара для них по этому региону есть", – сказал он.

Враг хочет спрятать корабли

Валерий Клочок отметил, что Новороссийск – не только военный порт, но и торговый. Там проходит большой объем нефти, этим пользуются россияне.

Я расцениваю сейчас этот маневр как попытку спрятать корабли от ударов. Но они перемещаются и, в частности, в Черноморский регион, что может быть угрозой для нас,

– подчеркнул аналитик.

Есть мнение, что враг эвакуировал Черноморский флот из Новороссийска из-за страха перед угрозой ударов западным оружием вглубь России. Не исключено, что это разрешение уже есть, поэтому россияне этого очень боятся.