Однак окупанти намагаються переміщувати кораблі, тому що для них є загроза удару саме по порту у Новоросійську. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Найімовірніше, ми повинні бути готовими до чергової ракетної атаки по території України саме з цих кораблів. Де ці кораблі зараз – мені складно сказати. Щодо Новоросійська. Росія намагатиметься десь маневрувати, переміщувати кораблі, тому що загроза удару для них по цьому регіону є", – сказав він.

Ворог хоче заховати кораблі

Валерій Клочок зазначив, що Новоросійськ – не лише військовий порт, але й торговий. Там проходить великий об'єм нафти, цим користуються росіяни.

Я розцінюю зараз цей маневр як намагання заховати кораблі від ударів. Але вони переміщуються і, зокрема, у Чорноморський регіон, що може бути загрозою для нас,

– підкреслив аналітик.

Є думка, що ворог евакуював Чорноморський флот з Новоросійська через страх перед загрозою ударів західною зброєю вглиб Росії. Не виключено, що цей дозвіл вже є, тому росіяни цього дуже бояться.